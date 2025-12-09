Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
03:37, 9 декабря 2025Мир

В России назвали условие для продолжения переговоров с Украиной

Мирошник: Переговоры РФ и Украины продолжатся при наличии соответствующей основы
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Родион Мирошник

Родион Мирошник. Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом в стамбульском формате, «если под этим будет соответствующая основа». Об этом пишут «Известия».

«Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — отметил он. По его словам, Европа заводит в тупик переговорный процесс по мирному плану США.

«Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым», — добавил посол. По его словам, Европа пытается трансформировать этот подход, чтобы выставить Россию виноватой в срыве миротворческого процесса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров емко высказался о требованиях Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого он заявил, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Понимает, как надавить». Постпред США при НАТО заявил, что Трамп знает способ урегулировать конфликт на Украине

    Назван выживший в «ядерном аду» советский офицер

    ОСАГО в России подорожало для одной категории водителей

    Стало известно об отказе Японии использовать активы России для кредита Украине

    Раскрыта ситуация в Константиновке

    Еще один российский аэропорт ограничил прием и выпуск самолетов

    В России назвали условие для продолжения переговоров с Украиной

    Россиянка побывала в США и описала американок фразой «весит как двухдверный холодильник»

    В Госдуме перечислили поводы для выселения собственника из жилья

    Путин утвердил стратегию развития здравоохранения до 2030 года

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok