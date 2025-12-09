Мирошник: Переговоры РФ и Украины продолжатся при наличии соответствующей основы

Посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник заявил, что Москва готова продолжать переговоры с Киевом в стамбульском формате, «если под этим будет соответствующая основа». Об этом пишут «Известия».

«Мы не выходили из стамбульского формата. Наши позиции не менялись в этом смысле», — отметил он. По его словам, Европа заводит в тупик переговорный процесс по мирному плану США.

«Либо подход, который декларируется сегодня американцами, подойдет и можно будет его адаптировать к тем задачам, которые будут сформулированы Россией, либо это станет неприемлемым», — добавил посол. По его словам, Европа пытается трансформировать этот подход, чтобы выставить Россию виноватой в срыве миротворческого процесса.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров емко высказался о требованиях Европы участвовать в переговорах по урегулированию конфликта на Украине. До этого он заявил, что Европа сорвала предыдущие договоренности по урегулированию конфликта на Украине