В России оценили шансы Сырского спасти окруженных бойцов ВСУ в Димитрове

У Сырского нет никакой возможности спасти бойцов ВСУ в Димитрове

У главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского нет никакой возможности спасти своих бойцов в окруженном Димитрове (украинское название — Мирноград). Шансы оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«Затягивается петля вокруг окруженных в городе подразделений ВСУ. Ситуация безвыходная и спасти их у Сырского нет никакой возможности», — сказано в публикации.

Боец ВСУ с позывным Демон описал положение украинцев в Димитрове одним словом. По его мнению, в Димитрове «пекло».

О полном окружении Димитрова российскими военными стало известно 4 декабря. Это также подтвердила нардеп Рады Марьяна Безуглая.