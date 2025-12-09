Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:40, 9 декабря 2025Бывший СССР

В России оценили шансы Сырского спасти окруженных бойцов ВСУ в Димитрове

У Сырского нет никакой возможности спасти бойцов ВСУ в Димитрове
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Stringer / Reuters

У главкома Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александра Сырского нет никакой возможности спасти своих бойцов в окруженном Димитрове (украинское название — Мирноград). Шансы оценил Telegram-канал «Военная хроника».

«Затягивается петля вокруг окруженных в городе подразделений ВСУ. Ситуация безвыходная и спасти их у Сырского нет никакой возможности», — сказано в публикации.

Боец ВСУ с позывным Демон описал положение украинцев в Димитрове одним словом. По его мнению, в Димитрове «пекло».

О полном окружении Димитрова российскими военными стало известно 4 декабря. Это также подтвердила нардеп Рады Марьяна Безуглая.

Вот это да!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Назван потрясший страны Запада шаг Путина

    Раскрыты самые выгодные акции после завершения СВО

    Венгрия призвала Россию объединиться против внешнего давления

    Экс-министр российского региона умер после выхода из СИЗО

    В Московском регионе ввели новые правила по прерыванию беременности

    Любителей горячих ванн предупредили о риске внезапной смерти

    Мужчина разбогател на 52 миллиона рублей из-за скуки

    Саркози пожаловался на ад в тюрьме

    Раскрыто решение суда по осужденному второй раз пожизненно серийному маньяку Миргороду

    Силуанов признал невозможность постоянного наращивания расходов бюджета

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok