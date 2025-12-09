В России высказались о ходе переговоров по Украине

Депутат Журова: Кто-то пытается внести хаос в процесс мирного урегулирования

Действия президента Украины Владимира Зеленского и европейских лидеров выглядят очень странно и пока не ведут к мирным переговорам, сказала зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Своим мнением она поделилась в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что на встрече Зеленского с европейскими лидерами участники выявили критический для Украины момент. Они подчеркнули необходимость справедливого и прочного мира на Украине, который включает в себя надежные гарантии безопасности, а также использования замороженных российских активов в качестве кредита для Киева.

Депутат отметила, что отказ Зеленского читать мирное соглашение и его дальнейшие консультации с представителями Европы выглядят непрофессионально и странно. Журова допустила, что американская сторона может негативно отреагировать на такие шаги украинского лидера, а России остается занимать выжидательную позицию.

«Завтра мирные переговоры, конечно, не состоятся — сроков же определенных нет. Поэтому говорить об их срыве сложно. Пока они нащупывают, где соединятся точки, но кто-то пытается это разрушить и внести очередной хаос, потому что им это выгодно. Поэтому пусть они там сначала этот пирог поделят, и когда будут видны хотя бы какие-то понятные очертания, устраивающие в том числе нас, тогда придем мы», — считает парламентарий.

Ранее стало известно, что Мерц и другие европейские лидеры уговаривали Зеленского не соглашаться на мирный план главы Белого дома Дональда Трампа по урегулированию конфликта. Уточняется, что они отговаривали его от заключения сделки без четких гарантий от США.