В российском городе объявили режим «черного неба»

В Кемеровской области объявили режим «черного неба»

Режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) или режим «черного неба» объявлен в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком районе. Помимо этого, он действует в Кемерове, проинформировали в Министерстве природных ресурсов Кемеровской области.

«В городах Новокузнецк, Прокопьевск, в Новокузнецком муниципальном округе НМУ [объявляется] с 13:00 (09:00 мск) 9 декабря до 18:00 (14:00 мск) 11 декабря 2025 года», — отметили в ведомстве.

В городе Кемерово режим НМУ продлится до вечера 10 декабря 2025 года, добавили в Министерстве. Как отмечается, официально режим НМУ в Кузбассе вводится только на четырех территориях, где есть метеорологические посты, они собирают данные о состоянии воздуха.

Режим вводят, чтобы промышленные предприятия уменьшили выбросы в атмосферу, а также для предупреждения жителей о погодных условиях.

19 сентября этого года режим «черного неба» накрыл четыре города и один поселок в Самарской области. Еще в одном российском регионе ввели режим неблагоприятных метеоусловий. Речь шла о Самаре, Новокуйбышевске, Сызрани, Отрадном и поселке Безенчук.

Ранее режим «черного неба» вводили в Красноярске. В этот период был усилен мониторинг качества атмосферного воздуха на территории города.