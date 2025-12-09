Военный высказался о способности ВСУ призвать полмиллиона человек

Полковник Матвийчук: ВСУ не смогут поставить под ружье полмиллиона человека

Вооруженные силы Украины (ВСУ) не смогут в быстрые сроки поставить под ружье полмиллиона человек, даже если понизят призывной возраст и отправят на фронт женщин, считает полковник запаса, военный эксперт Анатолий Матвийчук. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее заслуженный военный летчик, генерал-майор Владимир Попов заявил, что в ряды ВСУ могут мобилизовать еще минимум полмиллиона человек. Таким образом он прокомментировал заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о необходимости увеличить обороноспособность Украины.

Полковник предположил, что для пополнения числа военнослужащих украинское командование может призвать на службу женщин, для которых уже закуплены 50 тысяч комплектов униформы. Однако даже если найдут полмиллиона человек, необходимы будут офицерские кадры и соответствующая логистика, объяснил эксперт.

«Это групповая подготовка, подготовка войсками и частями, боевое слаживание. Подготовка займет от полугода до года. Надо учитывать и то, что военнослужащим надо дать в руки оружие, технику, какие-то логистические инструменты, чтобы они могли друг друга обеспечить, медицинское обеспечение. Полмиллиона — это крупная группировка, я думаю, на это уйдет не менее двух лет», — указал он.

Ранее в словах Сырского увидели намек на усиление мобилизации. «Ключевая точка приложения наших усилий — не железо, а люди», — подчеркнул главком.