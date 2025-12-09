Фигуристка Алина Загитова рассказала о травле в школе

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на канале «вМесте» на YouTube рассказала об учебе в школе.

По словам спортсменки, она подвергалась травле со стороны одноклассников и преподавателей. Одним из поводов стало то, что Загитова пропускала не любимые для многих уроки физкультуры.

«Какие-то абьюзивные моменты были в моей жизни, когда там и ручки прятали, и тетрадки разрывали уже с домашней работой. Вот», — добавила Загитова. Она также отметила, что ей доставалось от учителей, которые были недовольны пропусками их уроков.

Ранее Загитова рассказала, что в детстве была недовольна своей внешностью. «Думала, что вырасту, пойду к косметологу, все себе переделаю», — отметила фигуристка.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.