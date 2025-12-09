Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
06:00, 10 декабря 2025Спорт

Загитова рассказала о травле в школе

Фигуристка Алина Загитова рассказала о травле в школе
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова на канале «вМесте» на YouTube рассказала об учебе в школе.

По словам спортсменки, она подвергалась травле со стороны одноклассников и преподавателей. Одним из поводов стало то, что Загитова пропускала не любимые для многих уроки физкультуры.

«Какие-то абьюзивные моменты были в моей жизни, когда там и ручки прятали, и тетрадки разрывали уже с домашней работой. Вот», — добавила Загитова. Она также отметила, что ей доставалось от учителей, которые были недовольны пропусками их уроков.

Ранее Загитова рассказала, что в детстве была недовольна своей внешностью. «Думала, что вырасту, пойду к косметологу, все себе переделаю», — отметила фигуристка.

Загитова приостановила выступления в декабре 2019-го. Фигуристка сосредоточилась на работе ведущей в программе «Ледниковый период», а также на выступлениях в ледовых шоу. Спортсменка — олимпийская чемпионка Игр-2018 в Пхенчхане.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Считаные дни». Трамп поставил Зеленскому дедлайн по принятию мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Переход с iPhone на Android-смартфоны упростили

    Вероятность выхода США из НАТО оценили

    Военный аналитик оценил эффективность бронетехники в зоне СВО

    Военные ВСУ начали скупать розовую экипировку

    Трамп предрек уничтожение Европы

    Стало известно о политологической экспертизе Долиной

    Загитова рассказала о травле в школе

    Женщина родила от донора спермы и назвала его сумасшедшим насильником

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok