Журова оценила требование Украины отстранить российских фигуристов от Олимпиады

Журова: Украина сотрясает воздух, требуя отстранить российских фигуристов от ОИ

Олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова оценила требование Национального олимпийского комитета (НОК) Украины отстранить российских фигуристов Аделию Петросян и Петра Гуменника от участия в Олимпийских играх (ОИ) 2026 года в Италии.​ Ее слова приводит РИА Новости.

Журова заявила, что Украина пытается сотрясать воздух своими протестами в адрес российских спортсменов. «Они не могут не реагировать и поэтому пытаются хоть что-то показать», — посчитала она.

8 декабря НОК Украины направил в Международный союз конькобежцев (ISU) требование отстранить Петросян и Гуменника. Украинская сторона указывает, что публичные действия спортсменов нарушают правила нейтралитета Международного олимпийского комитета (МОК).​

27 ноября стало известно, что МОК допустил Петросян и Гуменника к участию в Играх-2026 года в нейтральном статусе. Решение принимала специальная комиссия спортсменов.