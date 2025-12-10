Политик Гэллоуэй усомнился в адекватности главы МИД Финляндии после слов об РФ

Лидер британской Рабочей партии Джордж Гэллоуэй поставил под сомнение адекватность главы МИД Финляндии Элины Валтонен после ее заявления о «нападении России на 19 государств-соседей». Соответствующий пост политик опубликовал в социальной сети X.

«Эти люди идиоты или они думают, что мы идиоты?» — задался вопросом Гэллоуэй.

Вопросом о том, почему глава финского внешнеполитического ведомства не знает историю, заинтересовалась и представитель МИД России Мария Захарова. Дипломат пообещала подарить ей переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что элиты Финляндии так и не смогли излечиться от животной русофобии, даже десятилетиями сотрудничая с Россией.