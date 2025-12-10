Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
13:12, 10 декабря 2025Мир

Лавров рассказал о неизлечимой русофобии финских элит

Лавров: Финские элиты не смогли излечиться от животной русофобии
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Petrov Sergey / news.ru / Globallookpress.com

Элиты Финляндии не смогли излечиться от животной русофобии даже за десятилетия сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», — сказал он.

Министр также напомнил о сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участии финских войск в блокаде Ленинграда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что ни одна из соседствующих с Россией стран якобы не нападала на нее за последние 100 лет, в то время как РФ «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Дипломат захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Северный флот получил первый именной Ка-27М

    Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

    Курица поселилась в подъезде московского дома

    Россияне попали под следствие за организованное в гараже производство

    Эндокринолог назвала скрытую опасность майонеза

    Российская авиакомпания запустила распродажу билетов со скидками

    Москвичам назвали время прихода зимы во всей красе

    Назван самый привлекательный после Воланда литературный антигерой

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok