Лавров рассказал о неизлечимой русофобии финских элит

Лавров: Финские элиты не смогли излечиться от животной русофобии

Элиты Финляндии не смогли излечиться от животной русофобии даже за десятилетия сотрудничества с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает ТАСС.

«Сегодня складывается впечатление, что долгие десятилетия добрососедства и взаимовыгодного сотрудничества с нашей страной не помогли финским элитам излечиться от, прямо скажем, животной русофобии, которую они сейчас демонстрируют», — сказал он.

Министр также напомнил о сотрудничестве Финляндии с нацистами в годы Великой Отечественной войны и участии финских войск в блокаде Ленинграда.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ответила на заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о том, что ни одна из соседствующих с Россией стран якобы не нападала на нее за последние 100 лет, в то время как РФ «вторглась» на территорию 19 государств-соседей. Дипломат захотела передать коллеге переведенную на финский язык книгу про русофобию в Финляндии.