Анастасия Стоцкая похвасталась образом за полмиллиона рублей

Певица Анастасия Стоцкая похвасталась образом за полмиллиона рублей
Екатерина Ештокина

Фото: @100tskaya

Российская певица родом с Украины Анастасия Стоцкая похвасталась образом за полмиллиона рублей. Соответствующую информацию публикует Telegram-канал «Звездач».

Редакторы обратили внимание на наряд исполнительницы хита «Вены-реки», состоящий из коричневого пальто за 39 тысяч рублей, джинсов и обуви на высокой подошве за 23 тысячи рублей.

Помимо этого, звезда была запечатлена в шапке за 30 тысяч рублей, шарфе за 28 тысяч рублей и со светло-коричневой маленькой сумкой за 324 тысячи рублей. Образ завершили украшения и солнцезащитные очки, оцененные в 30 тысяч рублей и 26 тысяч рублей соответственно. По данным издания, стоимость перечисленных изделий составила 500 тысяч рублей.

В октябре Анастасия Стоцкая опубликовала фото в мини-платье в честь 43-летия. 43-летняя исполнительница предстала на размещенных кадрах в полный рост.

