Россия
12:15, 10 декабря 2025Россия

Армия России ударила по военному предприятию Украины

Минобороны России заявило об ударе по предприятию военной промышленности Украины
Сергей Истомин
Сергей Истомин (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Российская авиация, беспилотники, ракетные войска и артиллерия нанесли удар по предприятию военной промышленности Украины. Об этом журналистам заявили в Минобороны России в ходе ежедневного брифинга о ситуации в зоне специальной военной операции (СВО).

В ведомстве добавили, что также атакованы объекты топливно-энергетического комплекса, используемые в интересах Вооруженных сил Украины (ВСУ), и пункты временной дислокации украинских военных в 146 районах.

Ранее сообщалось, что в ночь на 10 декабря мощный взрыв прогремел над городом Ананьев в Одесской области. По данным местных СМИ, как минимум десять российских ударных беспилотников «Герань» готовились атаковать объекты в Ананьеве.

19 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что российские войска наносят удары только по военным и околовоенным объектам на Украине.

