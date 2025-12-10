«АвтоВАЗ» вернется к пятидневке

Глава «АвтоВАЗа» Соколов подписал приказ о возвращении к пятидневной неделе

Руководитель «АвтоВАЗа» Максим Соколов подписал приказ о переходе предприятия к пятидневному рабочему графику с 1 января 2026 года. Об этом редакции «Ленты.ру» сообщили в пресс-службе автозавода.

«Сегодня президент АО "АвтоВАЗ" Максим Соколов подписал приказ о возвращении предприятия в режим полной пятидневной рабочей недели с 1 января 2026 года», — подчеркнули в пресс-службе компании.

Ранее глава тольяттинского автогиганта назвал российский рынок вялым и отметил, что на данный момент обстановка для вывода новых моделей не самая удачная. Тем не менее эксперты отмечают рост спроса на новую модель отечественного производителя — Lada Iskra. С начала продаж россияне купили 2145 автомобилей.