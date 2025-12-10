Число жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-22 под Иваново выросло

Aif.ru: Число жертв крушения самолета Ан-22 в под Иваново выросло до восьми

Число жертв крушения самолета Ан-22 в районе Уводьскоко водохранилища в Ивановской области выросло до восьми. Об этом пишет aif.ru со ссылкой на источник.

По информации издания, все находившиеся на борту военнослужащие являются тверскими летчиками в возрасте от 35 до 58 лет.

Ранее стало известно, что на месте крушения нашли черный ящик. Официально эта информация пока не подтверждена.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области. Воздушное судно нашли в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Также сообщалось о фрагментах, найденных на земле. Из находившихся на борту выживших нет.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».