Стало известно о находке на месте крушения военного самолета Ан-22 под Иваново

IvanovoNews: На месте крушения Ан-22 в Ивановской области нашли черный ящик

На месте крушения военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области в Уводьском водохранилище нашли черный ящик. Об этом стало известно местному изданию IvanovoNews.

Источник портала также сообщил, что фрагменты тел жертв катастрофы начало выносить на берег.

Сейчас на месте падения самолета устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать утечки керосина. Полная вместимость топливных баков самолета составляет 127 619 литров.

Ранее издание показало кадры, снятые в первые часы после катастрофы. На них видно работу спасателей в лодках и торчащий из воды предмет, вероятно, являющийся фрагментом воздушного судна.

Военно-транспортный самолет Ан-22 «Антей» потерпел крушение 9 декабря в районе Уводьского водохранилища в Ивановской области. Воздушное судно находится в 150 метрах от берега на глубине 5 метров. Также сообщалось о фрагментах, найденных на земле. На борту находились семь человек. Выживших, предварительно, нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».