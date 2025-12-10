Фрагменты тел жертв крушения военного самолета Ан-22 под Иваново начало выносить на берег

IvanovoNews: Фрагменты тел жертв крушения Ан-22 начало выносить на берег

Фрагменты тел жертв крушения военно-транспортного самолета Ан-22 в Ивановской области начало выносить на берег Уводьского водохранилища. Об этом пишет местное издание IvanovoNews со ссылкой на источник.

По информации портала, на месте крушения устанавливают боновые заграждения, чтобы избежать утечки керосина.

Ранее появилось видео, снятое в первые часы после катастрофы. На кадрах видно спасателей в лодках и торчащий из воды предмет, вероятно, являющийся фрагментом воздушного судна. Также запечатлены автомобили экстренных и оперативных ведомств.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. На борту находились семь человек. Выживших предварительно нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. В момент аварии воздушное судно совершало облет после ремонта. Причина происшествия пока неизвестна, однако сообщалось, что самолет разрушился на части — его фрагменты нашли на воде и земле.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».