Россия
13:19, 10 декабря 2025Россия

Появились кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ан-22 под Иваново

Опубликовано видео с места крушения самолета Ан-22 в Ивановской области
Константин Лысяков
Константин Лысяков (Редактор отдела «Россия»)

В сети появились кадры с места крушения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области. Ролик опубликовало местное издание IvanovoNews в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах, снятых в первые часы после катастрофы, предположительно, возле Уводьского водохранилища, видно спасателей в лодках и торчащий из воды предмет, похожий на фрагмент воздушного судна. Также запечатлены автомобили экстренных и оперативных ведомств.

Ранее стало известно, что Ан-22 находится в 150 метрах от берега водохранилища на глубине 5 метров. Борт рухнул в безлюдной местности вблизи деревни Иванково.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. На борту находились семь человек. Выживших, предварительно, нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. В момент аварии воздушное судно совершало облет после ремонта. Как выяснилось, самолет построили в 1975 году и за время эксплуатации он налетал почти 6,5 тысячи часов и совершил 3,29 тысячи посадок.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Эта модель способна вмещать до 80 тонн груза и предназначена для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».

