Появились подробности о месте падения военно-транспортного самолета «Антей» под Иваново

Рухнувший в Уводьское водохранилище Ан-22 находится в 150 м от берега

Место падения военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» находится на глубине Уводьского водохранилища. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

«Воздушное судно находится в 150 метрах от береговой черты Уводьского водохранилища на глубине 5 метров вблизи деревни Иванково», — раскрыл подробности собеседник агентства.

По его словам, разбившийся борт построили в 1975 году на авиационном заводе имени В.П. Чкалова в Ташкенте. За время эксплуатации он пролетал почти 6,5 тысячи часов и совершил 3,29 тысячи посадок.

Ранее сообщалось, что упавший самолет разрушился на части. Фрагменты воздушного судна нашли в том числе на земле.

О крушении военно-транспортного самолета Ан-22 «Антей» в Ивановской области стало известно днем 9 декабря. На борту находились семь человек. Выживших предварительно нет. В Минобороны подтвердили факт катастрофы. В момент катастрофы воздушное судно совершало облет после ремонта.

Первый военно-транспортный самолет Ан-22 поднялся в воздух в феврале 1965 года. Борт способен вмещать до 80 тонн груза и предназначен для перевозки тяжелого и крупногабаритного вооружения, военной техники и войск, а также для высадки десанта. Ан-22 считается самым большим в мире турбовинтовым самолетом. В 2024 году командующий Военно-транспортной авиацией России Владимир Бенедиктов объявил о прекращении эксплуатации «Антея».