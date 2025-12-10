Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
19:59, 10 декабря 2025Спорт

Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

Фетисов: Что делать российским лыжникам, кого не допустили, они в чем виноваты?
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал подачкой допуск российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до международных турниров. Его цитирует РИА Новости.

Депутат признал, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) важно для Коростелева и Непряевой. «Это цинизм и издевательство. Что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты?» — задался вопросом Фетисов. По его мнению, руководство FIS такой «подачкой» планирует расколоть российское общество, а также лыжную команду.

Ранее 10 декабря Коростелев раскрыл реакцию иностранцев на его допуск на соревнования. «Я рад, что так сложилось. Уже получил пару поздравлений от иностранцев», — заявил 22-летний лыжник.

Коростелев и Непряева смогут принять участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее FIS допустила двух лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Рубио попытался настроить Трампа против Путина

    Раскрыты зарплаты российских сварщиков

    47-летняя Любовь Толкалина оголила ягодицы на пляже

    В МГУ обнаружили опасное заболевание

    Премьер Бельгии назвал воровством конфискацию активов России

    Стало известно о тяжелых травмах одной из самых красивых девушек мира

    Туристка упала с балкона отеля через несколько часов после заселения и не выжила

    Захарова указала на плохое образование Каллас после критики России

    Найден способ заметно снизить риск рецидива распространенного вида рака

    Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok