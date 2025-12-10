Фетисов назвал подачкой допуск двух российских лыжников до турниров

Фетисов: Что делать российским лыжникам, кого не допустили, они в чем виноваты?

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею депутат Госдумы Вячеслав Фетисов назвал подачкой допуск российских лыжников Савелия Коростелева и Дарьи Непряевой до международных турниров. Его цитирует РИА Новости.

Депутат признал, что решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) важно для Коростелева и Непряевой. «Это цинизм и издевательство. Что делать тем, кого не допустили к участию в квалификации, они в чем виноваты?» — задался вопросом Фетисов. По его мнению, руководство FIS такой «подачкой» планирует расколоть российское общество, а также лыжную команду.

Ранее 10 декабря Коростелев раскрыл реакцию иностранцев на его допуск на соревнования. «Я рад, что так сложилось. Уже получил пару поздравлений от иностранцев», — заявил 22-летний лыжник.

Коростелев и Непряева смогут принять участие в этапе Кубка мира, который пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее FIS допустила двух лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.