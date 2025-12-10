Реклама

17:18, 10 декабря 2025

Российский лыжник раскрыл реакцию иностранцев на его допуск на турниры

Андрей Стрельцов
Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Российский лыжник Савелий Коростелев раскрыл реакцию иностранных спортсменов на его допуск на международные турниры. Его слова в среду, 10 декабря, приводит РИА Новости.

«Я рад, что так сложилось. Уже получил пару поздравлений от иностранцев», — заявил Коростелев. Он не уточнил, кто из зарубежных лыжников поздравил его после допуска.

Ранее 10 декабря Коростелев отреагировал на решение Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустить его к участию в Кубке мира. Спортсмен выложил совместную фотографию с российской лыжницей Дарьей Непряевой, также допущенной до стартов, и написал: «Дебют на выходных».

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором смогут принять участие Коростелев и Непряева, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее FIS допустила двух российских лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

