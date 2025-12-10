Киркоров надел на премьеру фильма «Невероятные приключения Шурика» костюм лаваша

Народный артист России Филипп Киркоров надел на кинопремьеру костюм лаваша. Об этом сообщили корреспонденты «Газеты.Ru».

Певец появился на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика». Для выхода Киркоров выбрал костюм лаваша и шляпу с перьями.

«В чем снимался, в том и пришел», — высказался он.

До этого стало известно, что российский певец готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. По данным Mash, за такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей, тогда как обычное выступление артиста стоит 10 миллионов рублей.

Ранее Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». На красной дорожке певец объяснил журналистам, почему он носит подобную одежду. «Мне иногда пишут в соцсети злобные подписчики, мол, клоун. Конечно, я — клоун: я — артист, я — Арлекин, я — просто смех!» — сказал он.