Народный артист России Филипп Киркоров надел на кинопремьеру костюм лаваша. Об этом сообщили корреспонденты «Газеты.Ru».
Певец появился на премьере фильма «Невероятные приключения Шурика». Для выхода Киркоров выбрал костюм лаваша и шляпу с перьями.
«В чем снимался, в том и пришел», — высказался он.
До этого стало известно, что российский певец готов выступить на корпоративах в костюме Деда Мороза. По данным Mash, за такую услугу заказчикам придется заплатить 12 миллионов рублей, тогда как обычное выступление артиста стоит 10 миллионов рублей.
Ранее Киркоров описал свою любовь к нелепым нарядам фразой «я — клоун». На красной дорожке певец объяснил журналистам, почему он носит подобную одежду. «Мне иногда пишут в соцсети злобные подписчики, мол, клоун. Конечно, я — клоун: я — артист, я — Арлекин, я — просто смех!» — сказал он.