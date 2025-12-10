Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
21:21, 10 декабря 2025Экономика

Москвичам назвали последний день метеорологической осени

Синоптик Тишковец: 12 декабря станет последним днем метеорологической осени
Виктория Клабукова

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Осенняя погода в столичном регионе наконец сменяется зимней. Об этом агентству РИА Новости заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, последний день метеорологической осени придется на пятницу, 12 декабря. В конце рабочей недели в Москве наступит кратковременная оттепель: температура в городе поднимется до плюс 2-5 градусов, снег, который выпал накануне, сменится дождем. Только образовавшийся снежный покров начнет таять. Такая погода будет формироваться под влиянием циклона.

Холодный фронт наведается в Москву ближе к выходным, 13-14 декабря. В эти дни в столичном регионе ожидаются снегопады, метель, гололед и штормовой ветер скорость до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до минус 7-10 градусов ночью и минус 4-7 градусов днем. Такая температура, по словам Тишковца, соответствует климатической норме декабря — в Москве начнется метеорологическая зима.

В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков советует не ждать москвичам полноценной зимы в декабре. Такие периоды похолодания, по его мнению, временны — эти погодные качели скорее свойственны ноябрю, чем декабрю. С ним солидарна и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, периоды оттепели будут наблюдаться в Москве вплоть до конца декабря.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украина призналась в атаке еще на один танкер в Черном море

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Из поврежденного при атаке ВСУ дома в Воронеже эвакуировали 80 человек

    На Украине назвали условие проведения выборов

    Новый чемпион «Формулы-1» рассказал о праздновании титула водкой

    США создадут собственный флот для депортаций

    Трамп пожаловался на мигрантов из «адских дыр»

    Зеленский подписал закон о бюджете Украины с рекордным дефицитом

    Зеленский предложил Раде разработать законы о выборах во время военного положения

    Шарлиз Терон снялась в прозрачном наряде без бюстгальтера

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok