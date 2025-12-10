Москвичам назвали последний день метеорологической осени

Синоптик Тишковец: 12 декабря станет последним днем метеорологической осени

Осенняя погода в столичном регионе наконец сменяется зимней. Об этом агентству РИА Новости заявил специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

По прогнозам синоптика, последний день метеорологической осени придется на пятницу, 12 декабря. В конце рабочей недели в Москве наступит кратковременная оттепель: температура в городе поднимется до плюс 2-5 градусов, снег, который выпал накануне, сменится дождем. Только образовавшийся снежный покров начнет таять. Такая погода будет формироваться под влиянием циклона.

Холодный фронт наведается в Москву ближе к выходным, 13-14 декабря. В эти дни в столичном регионе ожидаются снегопады, метель, гололед и штормовой ветер скорость до 15-20 метров в секунду. Столбики термометров опустятся до минус 7-10 градусов ночью и минус 4-7 градусов днем. Такая температура, по словам Тишковца, соответствует климатической норме декабря — в Москве начнется метеорологическая зима.

В то же время начальник отдела управления в кризисных ситуациях Гидрометцентра Анатолий Цыганков советует не ждать москвичам полноценной зимы в декабре. Такие периоды похолодания, по его мнению, временны — эти погодные качели скорее свойственны ноябрю, чем декабрю. С ним солидарна и ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова. По ее словам, периоды оттепели будут наблюдаться в Москве вплоть до конца декабря.