«Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

Песков: Чиновникам стоит быть осторожнее на фоне заявлений о прослушке Кремля

Руководитель Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил о возможности вести прослушку высокопоставленных российских чиновников в Кремле. В ответ на это пресс-секретарь президента РФ Владимира Путина Дмитрий Песков призвал отечественных госслужащих быть «предельно аккуратными».

Комментируя высказывание украинской стороны, Песков заметил, что вражеские спецслужбы выполняют свою работу. В связи с этим он указал на необходимость проявлять осторожность.

Что Буданов сказал о прослушке Кремля?

В конце ноября Bloomberg опубликовал две стенограммы разговоров между спецпредставителем президента США Дональда Трампа Стивом Уиткоффом и помощником Путина Юрием Ушаковым, а также им и главой Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), спецпредставителем президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. При этом издание не выложило аудиофайл на своих ресурсах, ограничившись текстом, и не указало источник информации.

Дмитриев назвал утекшую запись фейком. Ушаков же не стал подтверждать подлинность разговора и подчеркнул, что суть его бесед с Уиткоффом носит закрытый характер. В свою очередь, Трамп назвал разговор «обычной практикой».

Глава ГУР Минобороны Украины Кирилл Буданов (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

На фоне произошедшего стали ходить слухи, что записи переговоров журналистам могла передать Украина. Буданова попросили прокомментировать способность украинской разведки прослушивать Кремль. «Можем, да. Мы за это деньги получаем», — ответил он.

При этом советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что «Украина к организации этих публикаций, разумеется, не имеет никакого отношения».

Кому могла быть выгодна утечка переговоров?

Экс-сотрудник разведки США, пожелавший остаться неизвестным, в беседе с The Guardian предположил, что за утечкой записей переговоров могли стоять спецслужбы государств Европы.

По его мнению, они намеренно «слили» в прессу сведения о разговоре, чтобы сорвать усилия Соединенных Штатов по урегулированию украинского конфликта. Еще один источник издания допустил, что виновниками произошедшего могут быть сотрудники Центрального разведывательного управления США или Агентства национальной безопасности, которые недовольны политикой Трампа и его администрации.

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Журналисты также не отрицают возможной причастности Киева, поскольку он заинтересован в подрыве позиций Уиткоффа.

При этом в Москве утечку разговора Уиткоффа и Ушакова связывают с попытками сорвать мирный процесс по Украине. «Будет очень большое количество людей в разных странах, включая Соединенные Штаты, которые будут пытаться сорвать эти тенденции на выход в мирное русло — это однозначно», — указал Дмитрий Песков.

С ним согласился политолог и президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко, заметив, что таким образом Уиткоффа пытаются выбить из переговорного процесса.