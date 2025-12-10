Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
21:05, 10 декабря 2025Из жизни

Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

Фотографию детеныша гориллы из Руанды признали самой смешной в 2025 году
Никита Савин
Никита Савин

Фото: The Comedy Wildlife Photography Awards / Mark Meth Cohn

Победителем конкурса Nikon Comedy Wildlife Photography Awards 2025 года стал снимок детеныша гориллы под названием «Дай пять». Об этом сообщается на сайте конкурса.

Самую смешную фотографию года сделал Марк Мет Коэн из Великобритании. Он с коллегами путешествовал по горам Вирунга в Руанде в надежде поснимать горилл. В итоге они наткнулись на семью приматов, известную как Амахоро. «Они собрались на поляне, где взрослые спокойно собирали пищу, а детеныши увлеченно играли. Один из них явно стремился продемонстрировать свои акробатические таланты: кружился, кувыркался и высоко выбрасывал ноги», — рассказал Коэн историю появления снимка.

Британец добавил, что наблюдать приматов в такой обстановке было большим удовольствием, и у него получилось на фото передать игривый дух детеныша.

Материалы по теме:
«В конце тоннеля есть свет» Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
«В конце тоннеля есть свет»Самые добрые и милые истории 2024 года, помогающие сохранить веру в светлое будущее
1 января 2025
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно» Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
«Мы все заслуживаем сострадания, а голуби — особенно»Самые трогательные и смешные истории 2021 года о людях и животных
31 декабря 2021

Отмечается, что в 2025 году на рассмотрение судей было подано более 10 тысяч снимков из 109 стран, что является абсолютным рекордом за все время существование конкурса.

В 2024 году конкурс выиграла фотография белки, застрявшей в дупле. Ее сделал фотограф из Италии Милко Маркетти.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Британии заявили о готовности Украины отказаться от Донбасса при одном условии. Что Киев потребует взамен?

    В США заявили о переломе в переговорах после одного события

    Перечислены 11 «великих» вещей из СССР

    Имущество Google во Франции арестовали по требованию российской «дочки»

    В США предупредили о расколе в ЕС из-за Украины

    Опровергнут популярный миф о количестве часов сна

    Двое камерунцев получили сроки за бизнес в России

    Президент Эстонии внезапно повзрослел и перестал слушаться глупцов

    Названа самая смешная фотография дикой природы 2025 года

    Москвичам назвали срок нового снегопада

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok