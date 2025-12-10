Петр Ян заявил, что не будет выходить на поединки без российского флага

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легчайшем весе Петр Ян раскрыл принципиальную позицию по поводу российского флага. Об этом сообщает Sport24.

Россиянин отметил, что не будет выходить на поединки без триколора. «Мне даже когда запрещали, я выходил с ним», — рассказал Ян.

Спортсмен добавил, что считает демонстрацию флага необходимой вещью. «Это достойно. Это большой пример для молодежи», — отметил боец.

В ночь на 7 декабря Ян победил грузинского бойца ММА Мераба Двалишвили в главном бою турнира UFC 323 и вернул себе титул чемпиона организации в легчайшем весе. Поединок продлился все пять раундов и завершился победой россиянина единогласным судейским решением.