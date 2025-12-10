Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

Премьер Финляндии Орпо допустил создание ОЭЗ на границе с Россией

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключил возможности создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на приграничной с Россией территории в районе Иматры. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам главы финского правительства, в условиях сложной экономической обстановки на юго-востоке страны необходимо рассматривать новые решения. Орпо подчеркнул, что для работы ОЭЗ необходим пакет конкретных стимулирующих мер.

В числе рассматриваемых инициатив — льготное налогообложение для бизнеса, а также специальные программы для развития туристического сектора. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься на правительственном уровне.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что властям Финляндии надо открыть границу с Россией ради спасения туристического бизнеса. Профессор отметил, что отказ от российских туристов нанес серьезный удар по турбизнесу европейской страны, а в будущем эту сферу экономики может ждать коллапс.