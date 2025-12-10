Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:42, 10 декабря 2025Мир

Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

Премьер Финляндии Орпо допустил создание ОЭЗ на границе с Россией
Анжелика Бережная
Анжелика Бережная (Редактор)

Фото: Yves Herman / Reuters

Премьер-министр Финляндии Петтери Орпо не исключил возможности создания особой экономической зоны (ОЭЗ) на приграничной с Россией территории в районе Иматры. Об этом сообщает телерадиокомпания Yle.

По словам главы финского правительства, в условиях сложной экономической обстановки на юго-востоке страны необходимо рассматривать новые решения. Орпо подчеркнул, что для работы ОЭЗ необходим пакет конкретных стимулирующих мер.

В числе рассматриваемых инициатив — льготное налогообложение для бизнеса, а также специальные программы для развития туристического сектора. Окончательное решение по данному вопросу будет приниматься на правительственном уровне.

Ранее профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен заявил, что властям Финляндии надо открыть границу с Россией ради спасения туристического бизнеса. Профессор отметил, что отказ от российских туристов нанес серьезный удар по турбизнесу европейской страны, а в будущем эту сферу экономики может ждать коллапс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Мы за это деньги получаем». Украинская разведка заявила, что может прослушивать Кремль. Как на это отреагировала Москва?

    Названы восемь перспективных бизнесов 2026 года

    Российский пенсионер поджег дом соседки после бетонирования дорожек

    Последствия обрушения помощи Украине оценили

    Двалишвили назвал Петра Яна лжецом

    Бывший российский депутат оказался наемным киллером с гранатометом

    Названа главная ошибка российских туристов в Таиланде

    В Петербурге загорелся рынок

    Назван наименее опасный для природы вид шуб

    Звезда КВН рассказала о слезах из-за называющих ее «жирной мразью» зрителей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok