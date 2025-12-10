Реклама

Из жизни
15:43, 10 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала 17 загадочных слов за день

«Радиостанция Судного дня» передала 17 слов за день, среди них было «испитой»
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: supersaiyan3 / Shutterstock / Fotodom

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали еще пять слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая «Радиостанция Судного дня» начала вещание в 09:07 по московскому времени и к 14:58 передала 17 слов. К 10:56 прозвучало шесть слов: «мюоносвод», «спинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый» и «дымозюзя». В 11:34 последовала передача со словом «анусокеб». С 12:27 до 13:08 появилось еще пять слов: «централ», «котовоин», «комплектный», «завотост» и «крясосыч».

В 13:49 в эфире прозвучала шифровка со словом «бесподобный». В 14:34 вышло десятое по счету сообщение с двумя словами: «покаянный» и «испитой». В 14:37 появилась передача со словом «гласоджут». В 14:58 прозвучало загадочное слово «енотобюст». В общей сложности в эфир вышло 12 сообщений с 17 словами. Ни одно из этих слов ранее не звучало на частоте УВБ-76.

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

