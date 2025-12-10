Реклама

Из жизни
13:41, 10 декабря 2025Из жизни

«Радиостанция Судного дня» передала три сообщения всего за 40 минут

Радиостанция УВБ-76 передала слова «котовоин» и «крясосыч»
Олег Парамонов
Олег Парамонов

Фото: Mila Supinskaya Glashchenko / Shutterstock / Fotodom  

В эфире радиостанции УВБ-76 прозвучали еще шесть слов. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи».

Так называемая радиостанция Судного дня начала вещание в 09:07 по московскому времени и к 13:08 передала 12 слов. К 10:56 она передала шесть слов: «мюоносвод», «спинобаз», «фригория», «опальный», «сноповый» и «дымозюзя». В 11:34 последовала передача со словом «анусокеб».

Всего за 40 минут с 12:27 до 13:08 вышли еще три передачи. Первое сообщение содержало слова «централ» и «котовоин», второе — слово «комплектный», третье — слова «завотост» и «крясосыч».

В последние месяцы УВБ-76 часто повторяла сообщения, которые появлялись в эфире в январе и феврале 2022 года, причем с той же периодичностью, что и тогда. В ноябре 2025 года она начала повторять передачи апреля 2023 года.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

Ранее Роскомнадзор прокомментировал работу УВБ-76. Согласно заявлению ведомства, данные о функционировании этой частоты не являются общедоступными.

