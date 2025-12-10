Россиянин поставил 5 миллионов рублей на матчи Лиги чемпионов и проиграл

Клиент букмекерской компании (БК) поставил пять миллионов рублей, собрав экспресс-ставку из четырех матчей Лиги чемпионов. Об этом сообщает «РБ Спорт».

Россиянин поставил на победы «Барселоны», «Тоттенхэма» и «Баварии» над «Айнтрахтом», «Славией» и «Спортингом» соответственно. Все эти три ставки сыграли. Еще одним событием в экспрессе была ставка на то, что «Интер» на своем поле не проиграет «Ливерпулю».

Суммарный коэффициент пари составлял 2,82, зайти ему не дали мерсисайдцы, реализовавшие в концовке пенальти и победившие миланский клуб со счетом 1:0. Клиент БК лишился 5 миллионов рублей, а мог бы выиграть более 14 миллионов.

Ранее клиент БК поставил более 2,8 миллиона рублей на выездную победу московского «Локомотива» над «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Коэффициент на это событие составлял 1,55. Ставка россиянина сыграла. В итоге его выигрыш составил 4 416 113 рублей.