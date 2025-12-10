Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 2,8 миллиона рублей на выездную победу московского «Локомотива» над «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 1,55. Встреча прошла в воскресенье, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Ставка россиянина сыграла. В итоге его выигрыш составил 4 416 113 рублей. Из них чистая прибыль — более 1,5 миллиона рублей.

Ранее клиент БК сделал экспресс-лайв-ставку на футбольные матчи и выиграл более 25 миллионов рублей. Номинал ставки превысил 15 миллионов рублей.