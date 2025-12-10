Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Спорт
ВсеСтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортОлимпиадаЗОЖ и фитнес
11:57, 10 декабря 2025Спорт

Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

Россиянин поставил 2,8 миллиона на победу «Локомотива» над «Сочи» и выиграл
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Pavel Kashaev / Globallookpress.com

Клиент букмекерской компании (БК) поставил более 2,8 миллиона рублей на выездную победу московского «Локомотива» над «Сочи» в матче 18-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает «РБ Спорт».

Коэффициент на это событие составлял 1,55. Встреча прошла в воскресенье, 7 декабря, и завершилась со счетом 4:2 в пользу гостей.

Ставка россиянина сыграла. В итоге его выигрыш составил 4 416 113 рублей. Из них чистая прибыль — более 1,5 миллиона рублей.

Ранее клиент БК сделал экспресс-лайв-ставку на футбольные матчи и выиграл более 25 миллионов рублей. Номинал ставки превысил 15 миллионов рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Долина 12 лет прятала роскошный дом в Подмосковье. Она не платила за него налог и сэкономила миллион рублей

    Раскрыта модель безбедной жизни на пенсии

    Россиянка получила ожоги 40 процентов тела от горящей змеи в Африке

    Жена Александра Цекало вновь обнажила грудь на камеру

    Бастрыкин потребовал возбудить дело в отношении совершившего ДТП российского судьи

    Россиянин поставил 2,8 миллиона рублей на «Локомотив» и выиграл

    Серийный выпуск инновационных 3D-принтеров начался в Москве

    Депутат Рады предложил Зеленскому уйти в отставку

    Стало известно о поведении находящейся в мордовской колонии террористки Треповой

    В ВСУ увидели в потере Северска угрозу для одного из ключевых городов Донбасса

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok