12:22, 9 декабря 2025Спорт

Россиянин сделал ставку на футбольные матчи и выиграл более 25 миллионов рублей

Клиент БК поставил на «Баварию», «Локомотив» и выиграл более 25 миллионов рублей
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)
Матч Бавария Мюнхен — Боруссия Дортмунд

Матч Бавария Мюнхен — Боруссия Дортмунд . Фото: Angelika Warmuth / Reuters

Клиент букмекерской конторы (БК) сделал экспресс-лайв-ставку на футбольные матчи и выиграл более 25 миллионов рублей. Об этом сообщает «Рейтинг Букмекеров».

Россиянин поставил на тотал больше 1,5 гола в матче Российской премьер-лиги (РПЛ) между московскими «Локомотивом» и ЦСКА и на победу «Баварии» над «Боруссией» в Бундеслиге, что дало итоговый коэффициент 1,69. Таким образом, ставка номиналом 15 024 331 рубль превратилась в выигрыш 25 391 119 рублей — это новый рекорд первой половины сезона-2025/26.

В московском дерби «Локомотив» уверенно обыграл ЦСКА со счетом 3:0. В Бундеслиге «Бавария» победила со счетом 2:1.

Ранее клиент букмекерской конторы поставил 55 тысяч рублей на два матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Оба прогноза оказались верными, и россиянин выиграл 2,112 миллиона рублей.

