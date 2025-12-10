Сафонов попал в стартовый состав ПСЖ на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком»

Российский вратарь ПСЖ Матвей Сафонов попал в стартовый состав команды на матч Лиги чемпионов с «Атлетиком» из Бильбао. Об этом сообщается на сайте парижского клуба.

Сафонов впервые более чем за год выйдет в старте ПСЖ на матч Лиги чемпионов. Последний раз это случилось 26 ноября 2024 года, когда парижане проиграли мюнхенской «Баварии».

Основной голкипер ПСЖ Люка Шевалье продолжает восстановление после травмы. В запасе парижан остались другие вратари Мартин Джеймс и Ренато Марин. Также на скамейке запасных встречу начнет украинский защитник Илья Забарный.

7 декабря Сафонов вышел на поле в стартовом составе ПСЖ в матче чемпионата Фрацнии с «Ренном». Российский вратарь провел всю игру, парижане одержали победу со счетом 5:0.

26-летний Сафонов перешел в ПСЖ из «Краснодара» в июне 2024 года за 20 миллионов евро. Его контракт рассчитан до лета 2029 года.