Наука и техника
17:22, 10 декабря 2025Наука и техника

Apple обвинили в обходе американских санкций

Apple и Google обвинили в нарушении санкций США из-за размещения приложений
Андрей Ставицкий
Андрей Ставицкий (Редактор отдела «Наука и техника»)
СюжетСанкции против России:

Фото: Cheng Xin / Getty Images

Американские активисты из организации Tech Transparency Project (TTP) обвинили Apple и Google в том, что они помогают третьим лицам в обходе санкций США. Соответствующее заявление опубликовано на сайте TTP.

Специалисты организации заявили, что Apple и Google допустили появление в магазинах App Store и Google Play соответственно как минимум 70 приложений, связанных с организациями из санкционного списка Минфина США. К ним отнесли российские банки, различные структуры из Китая и Йемена и прочие компании. По мнению исследователей, американские IT-гиганты одобрили публикацию приложений после того, как связанные с ними юридические лица оказались в санкционном списке.

Из 70 обнаруженных приложений 52 нашли в App Store и 18 — в репозитории Google. 6 из этих приложений обнаружили в обоих магазинах. Исследователи подчеркнули, что связанные с ними организации находятся в запрещенном списке SDN (Specially Designated Nationals and Blocked Persons List). Так, специалисты TTP нашли в App Store сервисы банка «Урал ФД», «Вьетнамско-Российского совместного банка», «Дом.ру Банка», китайской компании Chang Guang, International Bank of Yemen. В Google Play обнаружили приложения, относящиеся к компаниям «Газпром нефть» и «Газпромбанк». Отмечается, что некоторые программы имели десятки тысяч и даже более миллиона загрузок.

В TTP подчеркнули, что многие приложения были замаскированы, другие размещались практически под теми же названиями, что и запрещенные в США организации — их авторы лишь добавляли пробелы, меняли суффиксы или использовали аббревиатуры. Также в 7 приложениях на их странице в App Store была указана информация о разработчике, которая точно совпадала с названием организации, добавленной в список Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) США.

После раскрытия списка TTP Apple удалила обнаруженные приложения, то же самое сделала и Google. Обе компании отказались комментировать ситуацию, однако спустя некоторое время в Google заявили, что «привержены соблюдению применимых санкций и законов о торговой этике».

«Apple и Google могут нарушать санкции Министерства финансов США, просто размещая эти приложения», — заявили в TTP. По словам специалистов, обе корпорации причастны к финансовым операциям запрещенных компаний, так как взимают плату с разработчиков приложений.

Tech Transparency Project называет себя «исследовательской инициативой» некоммерческой организаци Campaign for Accountability (CfA). Проект был основан в 2016 году под именем Google Transparency Project.

10 декабря стало известно, что постоянные представители стран — участниц Европейского союза (ЕС) согласовали расширение санкций против России. Окончательное решение будет принято главами МИД 15 декабря.

