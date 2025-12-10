SpaceX понадобились деньги

Bloomberg: SpaceX хочет в 2026-2027 годах получить при помощи IPO более $30 млрд

Американская частная космическая корпорация SpaceX готовится провести первичное размещение акций (IPO), чтобы собрать рекордные в истории 30 миллиардов долларов или даже больше исходя из оценки стоимости в 1,5 триллиона долларов. Об этом со ссылкой на источники сообщает Bloomberg.

Предварительно процедура намечена на середину — конец 2026 года, но в зависимости от рыночной конъюнктуры может быть отложена на 2027 год.

Деньги компании Илона Маска понадобились на строительство дата-центров в космосе и закупку нужных для них чипов. SpaceX была основана еще в 2002 году, но до сих пор не нуждалась в дополнительном финансировании и потому не выходила на биржу.

По оценкам издания, в текущем году выручка компании составит около 15 миллиардов долларов, а в 2026-м вырастет до 22-24 миллиардов. Большую часть прибыли ей приносит система спутниковой связи Starlink. Также SpaceX обслуживает космические миссии коммерческих спутниковых компаний и государственных агентств, в том числе НАСА.

Ранее Илон Маск рассказал, что жалеет о своем решении пойти в политику и возглавить DOGE (ведомство по повышению эффективности работы правительства США, фактически прекратило работу). По его мнению, было бы умнее избегать скандалов, связанных с государственным управлением, и сосредоточиться на компаниях.

Тем не менее бизнесмен продолжает делать политические заявления. На этой неделе он предложил распустить Евросоюз, чтобы вернуть власть народу. На это глава МИД Польши Радослав Сикорский предложил Илону Маску исполнить свои обещания. «Лети на Марс. Там нет цензуры нацистских приветствий», — написал Сикорский, припомнив миллиардеру неоднозначный жест, продемонстрированный им на одном из публичных выступлений, и обещания уже в 2026 году отправить людей на Марс.

