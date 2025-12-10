Реклама

07:18, 10 декабря 2025Бывший СССР

Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

Рожин: В ВСУ нарастает истерика, Северск может встретить Новый год в составе РФ
Александра Синицына
Александра Синицына (Ночной линейный редактор)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Город Северск в Донецкой народной республике (ДНР) скоро будет полностью освобожден российскими войсками и, вероятно, встретит Новый год в составе РФ. Такое мнение выразил эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин в Telegram-канале.

«На фоне радостных сообщений в российских соцсетях о скором занятии всего Северска в стане противника по этому поводу нарастает легкая истерика, аналогичная той, которая была накануне падения Красноармейска (украинское название — Покровскприм. «Ленты.ру»)», — написал военный эксперт.

Рожин также обратил внимание на заявление депутата Верховной Рады Марьяны Безуглой, которая обвинила командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) в сокрытии правды об утрате очередного города в зоне боевых действий.

«Видимо Северску недолго осталось на Украине и Новый Год он вполне вероятно встретит в составе России», — заключил эксперт.

9 декабря стало известно об освобождении Северска 99 процентов территории Северска. По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, это событие практически означает завершение наступательной операции по освобождению Донбасса.

