Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераАвтоНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
16:32, 10 декабря 2025Экономика

Производство стали в России упало

«Корпорация Чермет»: Выплавка стали в России за 11 месяцев упала на 5,1 процента
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

По итогам первых 11 месяцев 2025 года выплавка стали в России сократилась на 5,1 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, до 61,5 миллиона тонн. Об этом со ссылкой на данные информационно-аналитической компании в области черной металлургии «Корпорация Чермет» сообщает РИА Новости.

Выпуск готового проката упал на 4,8 процента, до 53,8 миллиона тонн, а чугуна — на 1,6 процента, до 45,9 миллиона тонн. Производство стальных труб рухнуло на 18,4 процента, до 9,4 миллиона тонн, а отдельно за ноябрь — на 29,9 процента в годовом выражении.

При этом добыча железной руды в стране выросла за 11 месяцев на 1 процент, а выпуск валового сухого кокса снизился на 7 процентов.

Ранее аналитики подсчитали, что за первые десять месяцев 2025 года спрос на сталь в России сократился на 15 процентов, а отдельно в третьем квартале упал до минимальных с 2015-2016 годов 9,2 миллиона тонн. На этом фоне металлургические компании из-за проблем и недостаточной поддержки со стороны государства начали сокращать сотрудников, хотя пока речь идет о вспомогательном персонале.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВС России уничтожили один из самых незаменимых истребителей ВСУ. Что о нем известно?

    Курс рубля оказался «ненастоящим»

    Премьер Финляндии допустил создание особой экономической зоны на границе с Россией

    Стали известны самые обсуждаемые россиянами персоны

    Отар Кушанашвили обвинил Долину в трусости

    Производство стали в России упало

    Владислав Бакальчук расстался с долей в Wildberries

    Утопившая новорожденного сына россиянка хотела отдать его и ходила к психологам

    В Подмосковье выросло число заразившихся опасным вирусом

    Россияне перевозили большую партию марихуаны в Таиланде и попались полиции

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok