Мир
08:48, 10 декабря 2025Мир

Трамп пообещал остановить конфликт двух стран с помощью звонка

Трамп заявил, что остановит конфликт Таиланда и Камбоджи с помощью звонка
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Kim Hong-Ji / Reuters

Президент США Дональд Трамп заявил, что намерен урегулировать конфликт между Таиландом и Камбоджей с помощью телефонного звонка. Его слова передает Bloomberg.

«Завтра мне придется позвонить в обе страны... Кто еще мог бы сказать: "Я позвоню и остановлю войну двух очень могущественных стран"? Мы устанавливаем мир силой», — сказал американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что в этом году смог урегулировать восемь разных конфликтов.

8 декабря стало известно, что вдоль границы Таиланда с Камбоджей вновь начались боестолкновения. Перед этим тайская армия призвала жителей приграничных районов эвакуироваться

