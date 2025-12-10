В Кремле рассказали о присылаемых вопросах Путину на прямую линию

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы присылают президенту России Владимиру Путину на прямую линию. Его комментарий приводит ТАСС.
Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что тема прав ветеранов специальной военной операции (СВО) ушла из первой тройки поступающих обращений. Однако разовые проблемы неизбежны и жалобы с нарушениями прав бойцов спецоперации все равно попадаются, отметил Песков.
Представитель Кремля подчеркнул, что в социальной сфере удалось сделать многое. Но, конечно же, персональные огрехи попадаются, пояснил он.
До этого Песков заявил о беспрецедентном количестве вопросов на прямую линию с Путиным.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.