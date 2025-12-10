В Кремле рассказали о присылаемых вопросах Путину на прямую линию

Песков: Тема прав ветеранов СВО ушла из первой тройки вопросов Путину

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, какие вопросы присылают президенту России Владимиру Путину на прямую линию. Его комментарий приводит ТАСС.

Пресс-секретарь главы государства обратил внимание на то, что тема прав ветеранов специальной военной операции (СВО) ушла из первой тройки поступающих обращений. Однако разовые проблемы неизбежны и жалобы с нарушениями прав бойцов спецоперации все равно попадаются, отметил Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что в социальной сфере удалось сделать многое. Но, конечно же, персональные огрехи попадаются, пояснил он.

До этого Песков заявил о беспрецедентном количестве вопросов на прямую линию с Путиным.

Программа «Итоги года с Владимиром Путиным», которая совместит в себе прямую линию с большой пресс-конференцией президента России, начнется в 12:00 по московскому времени 19 декабря.