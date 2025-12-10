Реклама

11:03, 10 декабря 2025Россия

В Крыму прокомментировали слова Зеленского о невозможности вернуть полуостров

Цеков: Слова Зеленского о невозможности вернуть Крым являются запоздалыми
Майя Назарова

Фото: Francesco Fotia / Reuters

Слова президента Украины Владимира Зеленского о невозможности вернуть Крым являются запоздалыми. Такое мнение выразил первый заместитель главы парламента на полуострове Сергей Цеков, его комментарий приводит РИА Новости.

Цеков отметил, что Зеленский опоздал с признанием на несколько лет.

Замглавы парламента Крыма уверен, что отсутствие стратегического видения и самостоятельной государственной позиции у Зеленского привело Украину к катастрофе.

До этого политик сказал, что у Киева сейчас нет сил и достаточной поддержки вернуть Крым в состав Украины.

Кроме того, Зеленский сообщил, что пока у Украины нет никаких шансов вступить в НАТО, несмотря на наличие у Киева соответствующего желания.

Ранее глава Белого дома Дональд Трамп поделился, что во время первой встречи с президентом России Владимиром Путиным Зеленский заявил о желании «вернуть Крым и заполучить членство в НАТО».

