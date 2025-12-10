Реклама

Спорт
18:51, 10 декабря 2025Спорт

В Норвегии нашли плюс в допуске двух российских лыжников до Кубка мира

Норвежский журналист Сальтведт: Участие россиян добавит интереса к Кубку мира
Андрей Стрельцов
Андрей Стрельцов (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Журналист норвежского телеканала NRK Ян Петтер Сальтведт нашел плюс в допуске российских лыжников до Кубка мира. Его слова приводит РИА Новости.

По мнению Сальтведта, участие двух российских спортсменов добавит интереса к Кубку мира. «Многим интересно, в какой форме находятся российские лыжники и смогут ли они уже сейчас показать, что будут серьезной угрозой в борьбе за медали на Олимпийских играх», — отметил норвежец.

Ранее 10 декабря российский лыжник Савелий Коростелев раскрыл реакцию зарубежных спортсменов на его допуск на международные турниры. По его словам, он уже получил пару поздравлений от иностранцев.

Ближайший этап Кубка мира по лыжным гонкам, в котором сможет принять участие Коростелев и российская лыжница Дарья Непряева, пройдет в Давосе с 13 по 14 декабря. Ранее Международная федерация лыжного спорта и сноуборда (FIS) допустила двух российских лыжников, а также фристайлистку Анастасию Таталину к турнирам под своей эгидой в нейтральном статусе.

