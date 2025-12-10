В партии Порошенко обсудили со спецпосланником Трампа выборы на Украине

Депутат Верховной Рады от партии «Евросолидарность», которую возглавляет экс-президент Украины Петр Порошенко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга), Ирина Геращенко обсудила со спецпосланником лидера США Дональда Трампа Китом Келлогом вопрос проведения выборов в стране. Об этом нардеп сообщает в Telegram.

«Много вопросов о возможности проведения выборов на Украине и коррупции. (...) [Президент Украины Владимир] Зеленский должен встретиться с парламентом и поговорить о выборах и мирном плане», — заявила парламентарий.