Губернатор Сальдо: Зеленский ездит по Европе за гарантиями личной безопасности

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо озвучил главную цель поездок президента Украины Владимира Зеленского по Европе, передает РИА Новости.

Глава российского региона допустил, что Зеленский ищет там гарантии личной безопасности.

По мнению Сальдо, президент Украины понимает, что является отыгранной фигурой для своих западных хозяев.

До этого бывший сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон заявил, что Зеленскому не следовало ехать в Лондон за финансовой поддержкой после того, как в республике разгорелся коррупционный скандал.

Джонсон уверен, что европейские партнеры Зеленского были не рады визиту украинского лидера, однако все равно не могли оставить его с пустыми руками.

Еще раньше экс-помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины в Лондон. По его мнению, Зеленский своей поездкой в Британию подорвал мирный план США по урегулированию конфликта.