Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что Зеленский зря ездил в Лондон

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало ехать в Лондон за финансовой поддержкой после того, как в республике разгорелся коррупционный скандал. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Он [Зеленский] словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» — задался вопросом аналитик.

По его мнению, европейские партнеры Зеленского были не рады визиту украинского лидера, однако все равно не могли оставить его с пустыми руками. «Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее», — пошутил Джонсон.

