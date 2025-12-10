Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:58, 10 декабря 2025Мир

В США указали на бессмысленность визита Зеленского в Лондон

Экс-сотрудник ЦРУ Джонсон заявил, что Зеленский зря ездил в Лондон
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Президенту Украины Владимиру Зеленскому не следовало ехать в Лондон за финансовой поддержкой после того, как в республике разгорелся коррупционный скандал. С такой точкой зрения в эфире YouTube-канала Judging Freedom выступил экс-сотрудник ЦРУ Ларри Джонсон.

«Он [Зеленский] словно скряга, не любящий тратить деньги, но ожидающий, когда ему все подарят. На что он рассчитывал после такого скандала, когда ехал?» — задался вопросом аналитик.

По его мнению, европейские партнеры Зеленского были не рады визиту украинского лидера, однако все равно не могли оставить его с пустыми руками. «Ему дали, скорее всего, пару пакетиков белого порошка, чтобы заставить замолчать. Ну знаете, чтобы отвязаться от него побыстрее», — пошутил Джонсон.

Ранее бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин прокомментировал визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине опровергли назначение Трампом дедлайна для подписания мирного плана

    13-я пенсия оказалась невозможна

    Трамп обвинил конгрессвумен в заключении брака с братом и предложил ее выгнать

    Озвучены данные о ночных атаках Украины по территории России

    Стало известно о нарастающей истерике у ВСУ из-за ситуации в Северске

    Российские военные использовали военную хитрость для захода в Остаповское

    В США представили законопроект о выходе из НАТО

    Полковник рассказал об использовании ИИ в российской армии

    Перешедшая под украинский флаг российская фигуристка показала фото в платье с декольте

    Известная беременная актриса снялась топлес

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok