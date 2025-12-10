В России высказались о сроках достижения сделки по Украине

Депутат Чепа: Европа является главным тормозом договора по Украине

Европа является главным тормозом в урегулировании конфликта на Украине, однако позицию Евросоюза додавливают, рассказал первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее сообщалось, что России, США и Украине могут потребоваться месяцы для согласования условий урегулирования конфликта. Автор The Wall Street Journal отметил, что переговоры по Украине могут затянуться в том числе, если на поле боя не произойдет крупных изменений.

«Европу, которая является главным тормозом переговоров, додавливают. И это может случиться в любой момент. Очередная реперная точка, которую обозначил президент США Дональд Трамп для [президента Украины Владимира] Зеленского, — это 25 декабря. Будем надеяться, что до Рождества удастся, это будет хороший подарок верующим», — прокомментировал Чепа.

Парламентарий добавил, что на данный момент главным камнем преткновения в переговорном процессе является территориальный вопрос, он обсуждается наиболее остро.

Ранее стало известно, что некоторые люди в Белом доме считают Европу главным препятствием для мирной сделки по Украине. В отличие от администрации президента США Дональда Трампа, которая давит на Киев и требует быстрых действий для достижения мира, европейцы советуют украинскому лидеру Владимиру Зеленскому «проявлять осторожность и терпение».