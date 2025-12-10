Вероятность участия Зеленского в коррупционной схеме на миллиард долларов оценили

Топорнин: Новость об украденном Зеленским миллиарде может быть недостоверна

Информация о полученном президентом Владимиром Зеленским миллиарде долларов, заработанном на коррупционных схемах, может быть недостоверной, считает политолог Николай Топорнин. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее украинский блогер Анатолий Шарий сообщил, что Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) получило информацию о полученном Зеленским миллиарде долларов, заработанном на коррупционных схемах. По его словам, эту информацию обнародуют, если украинский лидер не будет «изображать стремление» к мирному соглашению главы США Дональда Трампа.

Эксперт призвал относиться к подобной информации с долей скепсиса и недоверия, поскольку достоверность источника остается под сомнением. Он также указал, что американский президент не стал бы молчать о таком факте, если бы располагал сведениями о коррупционной схеме Зеленского.

«Но Трамп этого ничего не говорит, и никто из членов американской администрации не говорил на данный момент, что у Зеленского есть какие-то деньги, что он находится под следствием. У американцев все просто. Что для них президент Зеленский и Украина? Да никто он для них. И если бы какие-то материалы были, они вполне могли бы уже начать судебные процедуры», — считает эксперт.

Ранее Трамп заявил, что Владимир Зеленский пока не прочитал мирный план, предложенный Вашингтоном. Глава американской администрации рассказал, что его немного разочаровало такое поведение украинского коллеги.