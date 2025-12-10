Зеленский анонсировал переговоры с США

Зеленский: Украина и США обсудят восстановление и экономическое развитие страны

В среду, 10 декабря, Украина проведет переговоры с США по вопросу восстановления и экономического развития страны. Об этом сообщил президент республики Владимир Зеленский в своем Telegram-канале.

«Сегодня в графике — разговор с американской стороной относительно документа, который будет детализировать процесс восстановления и экономического развития Украины после войны», — написал он. Глава государства добавил, что 11 декабря Киев обсудит урегулирование конфликта с партнерами по «коалиции желающих».

Политик отметил, что Киев также финализирует работу над 20 пунктами плана мирного урегулирования конфликта, предложенного президентом США Дональдом Трампом. По его словам, Соединенным Штатам документ передадут в ближайшее время.

Ранее Зеленский заявил, что у Киева нет сил, чтобы вернуть Крым. Он также признал отсутствие у Украины шансов вступить в НАТО. Он подчеркнул, что страну в альянсе не видят как США, так и другие участники объединения.