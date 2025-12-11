Реклама

Россия
16:07, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на идею США создать альтернативу G7 без стран ЕС

Депутат Журова: Идея США создать альтернативу G7 является сигналом для Европы
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
Светлана Журова

Светлана Журова. Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Россия может рассмотреть участие в «Ключевой пятерке» (Core 5, С5), создание которой обсуждают в США, допустила зампред комитета Госдумы по международным отношениям Светлана Журова. Реакцией она поделилась с «Лентой.ру».

Ранее стало известно, что в Вашингтоне обсуждают идею создания альтернативы «Большой семерки» (G7) без участия европейских стран. В состав объединения хотят включить США, Китай, Россию, Индию и Японию. Первым пунктом в предложенной повестке дня C5 является безопасность на Ближнем Востоке.

«Я понимаю Америку. Видимо, они не хотят с Европой разделять заслуги по урегулированию ситуации на Украине. Они видят, как те подговаривают не в ту сторону Украину, и, видимо, им очень это не нравится. Такой сигнал для Европы хороший. Европейские руководители как-то очень странно себя ведут, хотят поучаствовать, но при этом ничего толком серьезного не делают по сравнению с [президентом США Дональдом] Трампом, только маслица в огонь подливают», — прокомментировала депутат.

Парламентарий отметила, что три из пяти стран предполагаемого объединения участницы БРИКС. По ее мнению, в США хотят, но не могут вступить в этот союз, поэтому думают создать что-то новое и похожее.

До этого бывший верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что публикация новой Стратегии национальной безопасности США является объявлением политической войны Европейскому союзу (ЕС). По его мнению, европейские лидеры должны «перестать притворяться, что Трамп не является их противником», прячась за «боязливым и самодовольным молчанием». Поэтому он призвал решительно отстаивать суверенитет Евросоюза в различных сферах.

5 декабря Белый дом опубликовал новую Стратегию нацбезопасности, в которой жестко критикуется внутренняя политика европейских стран. В документе выражается сомнение, что из-за притока мигрантов Европа сохранит свой исторический и культурный облик, включая ориентацию на Вашингтон.

