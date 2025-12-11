Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:16, 11 декабря 2025РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на отправку Британией военных на Украину

Депутат Колесник назвал нехорошей историей отправку Британией военных на Украину
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Sofia Gatilova / Reuters

Отправка Великобританией военных на Украину — это нехорошая история, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку своих десантников на Украину, что вскрылось после смерти одного британского военного.

«Когда идет на территорию одной страны военнослужащий другой страны с оружием в руках и ведет огонь по войскам, в частности в данном случае по нашим, после этого может возникнуть война, если это военнослужащий регулярных частей, если это никакой не отпускник, не уволенный, бывший, не выгнали из Вооруженных сил, не наемник даже, а военнослужащий Великобритании, который служит в действующих войсках. Такая история нехорошая», — прокомментировал депутат.

Материалы по теме:
«Все закончится на поле боя» Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
«Все закончится на поле боя»Бывший аналитик ЦРУ — о перспективах мирного плана США, целях Трампа и будущем конфликта на Украине
2 декабря 2025
В Европе задумались о вечной блокировке российских активов. Почему никто не верит в успешность этого плана?
В Европе задумались о вечной блокировке российских активов.Почему никто не верит в успешность этого плана?
Сегодня

По его словам, в России сейчас должны вызвать посла Великобритании и вручить ему ноту протеста.

«А еще лучше немножко там огоньку подбавить, чтобы желание приходить регулярным войскам в такие места, где им быть не положено и грозит просто уничтожением, отпало. Жалко, что он погиб, лучше б его ранило, он вернулся и рассказал, что происходит на поле боя. Я думаю, многие бы воздержались от поездки», — добавил Колесник.

Как пишет газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

Ранее сообщалось, что на Украине погиб десантник из Великобритании, младший капрал Джордж Хули. Он получил ранение в результате несчастного случая на полигоне. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Британии и премьер-министр Кир Стармер.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В лаборатории российского вуза прогремел взрыв во время испытаний. Есть погибшие и пострадавшие

    Описаны шесть удивительных фактов о России

    Путин объявил об индексации некоторых пенсий

    Россиянкам назвали способы выглядеть стильно зимой без крупных затрат

    Россиян предупредили об использующих игру Roblox мошенниках

    Экс-сотрудник российской прокуратуры решил возобновить запрещенное футбольное движение

    Постоялица отеля получила удар током во время отдыха в спа-салоне

    Toyota зарегистрировала в России несколько товарных знаков

    Редкая техника пения стала культурным наследием ЮНЕСКО

    В России отреагировали на отправку Британией военных на Украину

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok