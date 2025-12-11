В России отреагировали на отправку Британией военных на Украину

Депутат Колесник назвал нехорошей историей отправку Британией военных на Украину

Отправка Великобританией военных на Украину — это нехорошая история, заявил член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Реакцией он поделился с «Лентой.ру».

Ранее Соединенному Королевству пришлось признать тайную отправку своих десантников на Украину, что вскрылось после смерти одного британского военного.

«Когда идет на территорию одной страны военнослужащий другой страны с оружием в руках и ведет огонь по войскам, в частности в данном случае по нашим, после этого может возникнуть война, если это военнослужащий регулярных частей, если это никакой не отпускник, не уволенный, бывший, не выгнали из Вооруженных сил, не наемник даже, а военнослужащий Великобритании, который служит в действующих войсках. Такая история нехорошая», — прокомментировал депутат.

По его словам, в России сейчас должны вызвать посла Великобритании и вручить ему ноту протеста.

«А еще лучше немножко там огоньку подбавить, чтобы желание приходить регулярным войскам в такие места, где им быть не положено и грозит просто уничтожением, отпало. Жалко, что он погиб, лучше б его ранило, он вернулся и рассказал, что происходит на поле боя. Я думаю, многие бы воздержались от поездки», — добавил Колесник.

Как пишет газета The Guardian, всего на Украине находятся более 100 британских солдат. По данным издания, власти страны решили скрыть этот факт для того, чтобы он он не использовался Россией в «пропагандистских целях».

Ранее сообщалось, что на Украине погиб десантник из Великобритании, младший капрал Джордж Хули. Он получил ранение в результате несчастного случая на полигоне. Эту информацию подтвердили в Министерстве обороны Британии и премьер-министр Кир Стармер.

