Бывший советник Трампа спрогнозировал рост контактов с Россией

Экс-советник Трампа Пападопулос заявил о росте контактов с Россией

Экс-советник президента Соединенных Штатов Дональда Трампа Джордж Пападопулос высказал уверенность в том, что по мере урегулирования кризиса на Украине количество контактов между Москвой и Вашингтоном будет только увеличиваться. Об этом пишет РИА Новости.

«Я считаю, что по мере ускорения развития ситуации с заключением мирного соглашения между Россией и Украиной мы увидим всё больше встреч членов конгресса с российскими официальными лицами и представителями бизнес-сообщества», — уточнил он.

Ранее директор Службы внешней разведки (СВР) РФ Сергей Нарышкин заявил, что между службами разведки России и США есть контакт.

До этого в Кремле уточнили, что Москва контактирует с Вашингтоном постоянно, но Россия ждет итогов обсуждения мирного плана США по урегулированию конфликта на Украине с Киевом.