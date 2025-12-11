Реклама

Экономика
16:13, 11 декабря 2025Экономика

Доходы россиян пересчитали в бургерах

«Ромир»: «Индекс бургера» в России вырос на 18 процентов
Кирилл Луцюк

Фото: Андрей Бресонов / Коммерсантъ

По итогам III квартала в России заметно вырос так называемый «Индекс бургера» — показатель, означающий, сколько условных бургеров может позволить себе россиянин на среднюю заработную плату. Это показало исследование, проведенное «Ромир».

В среднем по стране он вырос на 18 процентов год к году, что, как полагают авторы исследования, свидетельствует об укреплении доходов населения. Соответствующий рейтинг традиционно возглавила Москва. Там индекс достиг 1 тысячи 25 бургеров. Это на 23 процента больше, чем в аналогичный период 2024 года. В среднем россиянин может позволить себе 574 бургера.

Однако самую внушительную динамику продемонстрировали восточные регионы России. Так, в Дальневосточном федеральном округе индекс вырос сразу на 30 процентов, а в Сибирском — на 29 процентов. В Южном федеральном округе показатель увеличился лишь на восемь процентов. Теперь жители этого региона в состоянии купить 385 бургеров против 358 годом ранее. В Северо-Кавказском федеральном округе индекс вырос на 11 процентов. Проживающий там россиянин может приобрести только 313 бургеров.

В 2024 году средний чек в российских сетях фастфуда вырос на десять процентов.

По опросам, почти 46 процентов россиян рассчитывают на улучшение своего финансового положения в следующем году.

