Французского теннисиста дисквалифицировали на 20 лет за договорные матчи

Международное агентство по обеспечению честности в теннисе (ITIA) дисквалифицировало французского теннисиста Кентена Фольо за организацию договорных матчей. Об этом сообщается на сайте организации.

26-летний спортсмен получил отстранение на 20 лет. Он также оштрафован на 70 тысяч долларов и обязан возместить коррупционные платежи на общую сумму 44 тысячи долларов.

ITA выяснило, что Фольо являлся центральной фигурой в сети игроков, участвовавших в договорных матчах. Он признан виновным в подтасовке результатов матчей, получении денег за недостаточные усилия в целях ставок, предложении денег другим игрокам за договорные матчи, а также предоставлении инсайдерской информации.

Наивысшей позицией в рейтинге Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) было 488-е место. За карьеру он заработал чуть более 60 тысяч долларов призовых.